Про це 24 Каналу розповів молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперпризначення "Сила свободи" Микола Гриценко, зазначивши, що росіяни постійно роблять нахабні спроби просунутись вперед. Раніше вони застосовували надзвичайно багато техніки, але зараз зрозуміли, що це марно, адже Сили оборони постійно знищують засоби ураження ворога.

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Як росіяни діють на фронті

Микола Гриценко підкреслив, що через серйозні втрати серед особового складу та техніки окупанти вирішили застосовувати на полі бою менш габаритну та більш мобільну техніку, мовиться про багі та мотоцикли.

Ворог спробував цю тактику, а ми почали з нею боротися, зокрема і за допомогою дронів "Баба Яга",

– сказав він.

Крім цього, росіяни використовують своїх військових як розхідний матеріал. Якщо українські Сили оборони застосовують одноразові дрони, щоб знищувати укриття окупантів, то військове командування Росії відправляє для таких завдань піхоту із десятикілограмовими протитанковими мінами. Росіяни це роблять для того, аби економити безпілотники.

Сили оборони, попри інтенсивність боїв, намагаються відстежувати та знищувати ворожу піхоту, використовуючи засоби БпЛА.

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Окупанти також використовують на фронті танки та бронемашини, але вже не для наступальних дій, а як вогневі засоби.

Танки у них в основному працюють як артилерія. Ми бачили, як вони намагаються на БТР та БМП підвозити особовий склад до тилових позицій, але після кількох підпалених машин вони перестали це робити й тепер всі окупанти ходять пішки,

– підкреслив він.

Варто додати, що на Покровському напрямку тривають складні бої: російські війська намагаються охопити Покровськ з півночі й півдня, використовуючи тактику масованих штурмів малими групами та дронами. Як повідомив командир підрозділу "Тайфун" Нацгвардії Ларі, ворог постійно кидає у наступ погано підготовлену піхоту, щоб виявити українські позиції, після чого завдає ударів дронами. Попри виснажливі умови, українські захисники стримують атаки та намагаються знищувати ворога ще на підступах.