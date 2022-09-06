ВСУ нанесли более 30 авиаударов оккупантам: огонь дошел до взводных опорных пунктов

Наши защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на нашей земле. Они несут огромные потери в Украине.

Так, за прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов. Они были ориентированы на поражение живой силы, боевой и специальной техники, также других военных объектов неприятеля.

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оккупанты в очередной раз понесли большие потери

Ракетные войска и артиллерия продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления, логистического обеспечения, уничтожения средств противовоздушной обороны, огневых средств и живой силы противника.

В результате слаженной работы авиации и артиллерии поражены несколько взводных опорных пунктов, около 5 позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийская батарея противника. Потери противника уточняют.

В Харьковской области ВСУ ликвидировали более 100 оккупантов, в Херсоне – 30

В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, а также уничтожены две боевые машины.

В городе Херсон поражены более 30 военнослужащих и 3 танка противника, а в районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага.

"Успешные действия Сил обороны привели к выведению из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить перебрасывание войск через реку Днепр", – отметили в Генштабе.

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