Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии на временно оккупированных территориях.

Об этом в соцсетях сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Какие цели российской армии удалось поразить?

Отмечается, что удары были нанесены 22 ноября и в ночь на 23 ноября.

В частности, в Бердянске Запорожской области украинские военные поразили место сосредоточения личного состава подразделения "Рубикон". Это центр беспилотных технологий российской армии, операторы которого используют дроны для атак на украинскую технику и логистику.

Параллельно на территории оккупированной Луганщины Силы обороны обезвредили зенитный ракетный комплекс "Тор". Вражеская установка прикрывала захватчиков от атак с воздуха, однако после попадания была выведена из строя.

Под удар попали и координаторы воздушных атак врага на других направлениях. В районе Токмака в Запорожской области и вблизи Цукурино в Донецкой области украинские защитники нанесли удары по пунктам управления беспилотниками, откуда оккупанты направляли дроны на оборонительные рубежи и гражданские объекты.

Ранее стало известно, что Силы обороны перерезают логистику оккупантов на ВОТ: в сети показали зрелищные кадры.