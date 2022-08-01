ВСУ показали красивое видео "приземление" вражеского беспилотника в подсолнечном поле

Украинские защитники продолжают успешно наносить потери российским оккупантам. Бойцы показали мощное видео уничтожения вражеского беспилотника в поле подсолнечника.

Очередные потери россии нанесли воины воздушного командования "Центр". оккупанты потеряли беспилотник типа "Птеро".

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Защитники уничтожили беспилотник оккупантов в подсолнечном поле

Воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВСУ 31 июля точным выстрелом "приземлили" очередной вражеский беспилотный летательный аппарат.

Простите нас, подсолнухи… Но мы должны бить эту сволочь и приближать победу!

– отметили защитники.

Смотрите видео, как наши бойцы уничтожили российский беспилотник:

Защитники обезвредили беспилотник, вероятно, типа "Птеро". Зрительно он похож на "Орлан-10". БпЛА должен был осуществить доразведку с целью корректировки вражеских войск.

"В этом году снова подсолнечники пахнут войной, но так вдохновляют на Победу своей красотой", – подытожили бойцы.

Смотрите фото уничтожения вражеского беспилотника / Фото воздушного командования "Центр"

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Общие потери россии в Украине

С самого начала полномасштабной войны российская оккупационная армия несет в Украине сокрушительные потери. По состоянию на утро 31 июля украинские защитники ликвидировали около 40,83 тысячи захватчиков.

Также россия стремительно теряет свою технику, единица которой кое-где стоит несколько миллионов долларов. В частности, бойцы ВСУ уже испепелили:

1763 танки,

4004 боевые бронированные машины,

916 артиллерийских систем,

259 реактивных систем залпового огня,

117 средств ПВО,

223 самолета,

190 вертолетов,

735 беспилотников оперативно-тактического уровня,

174 крылатые ракеты,

15 кораблей и катеров,

2902 единицы автомобильной техники и автоцистерн,

80 единиц специальной техники.

Заметьте, что эти данные приблизительны, ведь подсчет усложняют очень активные боевые действия. По всей вероятности, россия потеряла гораздо больше личного состава и техники.

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