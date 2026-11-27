Силы обороны Украины 26 ноября и в ночь на 27 ноября нанесли удары по системам противовоздушной обороны, пунктам управления и военной логистике российских оккупантов. В частности, в Запорожской области был поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие объекты россиян поразили Силы обороны?

В районе населенного пункта Курошаны Запорожской области был поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Это самая современная модификация комплекса "Бук", которую российские военные используют для прикрытия своих группировок на юге.

Кроме того, украинские защитники нанесли удары по объектам управления оккупантов:

в районе Талового Луганской области поражен пункт управления подразделения противника;

вблизи Селидова Донецкой области – пункт управления беспилотниками, откуда россияне направляли дроны на позиции украинских военных.

Удары также были нанесены по военной логистике российской армии. В частности, в районе Грибувахи Луганской области был поражен склад горюче-смазочных материалов.

Еще один объект попал под удар в Луганске – там был поражен склад материально-технических средств. В результате атаки на объекте вспыхнул пожар.

Масштабы ущерба, нанесенного российским войскам, в настоящее время уточняются. В Силах обороны подчеркнули, что работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, в ночь на 27 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Ефремовскому заводу синтетического каучука в Тульской области России. Этот материал используется для производства твердого ракетного топлива, в частности для ракет "Искандер".

Кроме того, Генштаб подтвердил последствия удара по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области, нанесенного 23 ноября. Там уничтожено 20 горизонтальных резервуаров, еще 21 горизонтальный и 11 вертикальных резервуаров, а также участок нефтепровода получили повреждения. Мощность переработки Новошахтинского НПЗ составляет до 7,5 миллиона тонн нефти в год.