Минус два "Панциря": ВСУ разгромили ПВО россиян в оккупированном Крыму

В ночь на 4 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по двум российским зенитным ракетно-пушечным комплексам "Панцирь" на временно оккупированной территории Крыма. Также под удар попали объекты в Запорожской и Луганской областях.

О результатах боевых действий сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Какие военные цели россиян поразили Силы обороны?

По информации Сил обороны, удары по вражеским объектам были нанесены 3 ноября и в ночь на 4 ноября. В частности, на временно оккупированной территории Крыма были поражены:

зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2";

еще один ЗРГК "Панцирь";

огневая группа противника.

Кроме того, украинские военные поразили пункт управления беспилотниками российских оккупантов в районе Владовки Запорожской области. В Луганской области, вблизи Беловодска, под удар попал склад материально-технических средств российской армии.

Комплексы "Панцирь" используются для прикрытия российских военных объектов в Крыму и на юге России от украинских беспилотников и ракет. Поражение таких систем ослабляет противовоздушную оборону противника.

Напомним, в октябре 2026 года российская армия потеряла 54,4 тысячи военнослужащих погибшими и тяжелоранеными. По словам Зеленского, российское командование пыталось совершить стремительный рывок на фронте после успешных операций Сил обороны Украины, увеличивая численность личного состава и отправляя военных в неподготовленные наступления.

В то же время глава государства подчеркнул, что ситуация на фронте остается непростой, но контролируемой. Он отметил, что, несмотря на численное превосходство в личном составе и дронах на отдельных направлениях, россияне не смогли достичь поставленных целей.