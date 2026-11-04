Минус два "Панциря": ВСУ разгромили ПВО россиян в оккупированном Крыму
В ночь на 4 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по двум российским зенитным ракетно-пушечным комплексам "Панцирь" на временно оккупированной территории Крыма. Также под удар попали объекты в Запорожской и Луганской областях.
О результатах боевых действий сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Какие военные цели россиян поразили Силы обороны?
По информации Сил обороны, удары по вражеским объектам были нанесены 3 ноября и в ночь на 4 ноября. В частности, на временно оккупированной территории Крыма были поражены:
- зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2";
- еще один ЗРГК "Панцирь";
- огневая группа противника.
Кроме того, украинские военные поразили пункт управления беспилотниками российских оккупантов в районе Владовки Запорожской области. В Луганской области, вблизи Беловодска, под удар попал склад материально-технических средств российской армии.
Комплексы "Панцирь" используются для прикрытия российских военных объектов в Крыму и на юге России от украинских беспилотников и ракет. Поражение таких систем ослабляет противовоздушную оборону противника.
Напомним, в октябре 2026 года российская армия потеряла 54,4 тысячи военнослужащих погибшими и тяжелоранеными. По словам Зеленского, российское командование пыталось совершить стремительный рывок на фронте после успешных операций Сил обороны Украины, увеличивая численность личного состава и отправляя военных в неподготовленные наступления.
В то же время глава государства подчеркнул, что ситуация на фронте остается непростой, но контролируемой. Он отметил, что, несмотря на численное превосходство в личном составе и дронах на отдельных направлениях, россияне не смогли достичь поставленных целей.