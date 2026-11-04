Мінус два "Панцирі": ЗСУ рознесли ППО росіян в окупованому Криму

Про результати бойової роботи повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Які військові цілі росіян уразили Сили оборони?

За інформацією Сил оборони, ударів по ворожих об'єктах завдали 3 листопада та в ніч на 4 листопада. Зокрема, на тимчасово окупованій території Криму уразили:

зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2";

ще один ЗРГК "Панцир";

вогневу групу противника.

Крім того, українські військові уразили пункт управління безпілотниками російських окупантів у районі Владівки Запорізької області. На Луганщині, поблизу Біловодська, під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів російської армії.

Комплекси "Панцир" використовують для прикриття російських військових об'єктів у Криму та на півдні Росії від українських безпілотників і ракет. Ураження таких систем послаблює протиповітряну оборону противника.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року російська армія втратила 54,4 тисячі військових убитими та важкопораненими. За словами Зеленського, російське командування намагалося здійснити стрімкий ривок на фронті після успішних операцій Сил оборони України, збільшуючи чисельність особового складу та відправляючи військових у непідготовлені наступи.

Водночас глава держави наголосив, що ситуація на фронті залишається непростою, але контрольованою. Він зазначив, що попри чисельну перевагу в особовому складі та дронах на окремих напрямках, росіяни не змогли досягти поставлених цілей.