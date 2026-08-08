ВМС уничтожили вражеские объекты на буровой установке "Сиваш"

ВМС нанесли удар по вражеским объектам на самоподъемной буровой установке "Сиваш" в Черном море. Российские военные использовали ее не только в качестве технического объекта, но и для размещения средств наблюдения.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

Что известно о поражении "Сиваша"?

В ночь на 8 августа украинские военные провели операцию в акватории Черного моря и нанесли удар по вражескому посту технического наблюдения на самоподъемной буровой установке "Сиваш". Операцию провели совместно подразделения ВМС, Службы безопасности Украины и других компонентов Сил обороны.

ВМС нанесли удар по буровой установке: смотрите видео

"Сиваш" расположен в районе Голицинского газоконденсатного месторождения в акватории Черного моря. Российские военные использовали установку для размещения технических средств, обеспечивавших наблюдение за ситуацией в море.

В частности, установленное на буровой оборудование оккупанты использовали для управления ударными беспилотниками, а также для наведения и корректировки ударов по южным городам Украины. С помощью средств разведки российские военные могли обнаруживать движение украинских беспилотников и беспилотных катеров.

По данным ВМС ВСУ, буровая установка использовалась противником и для размещения личного состава. В частности, на "Сиваше" базировались элитные подразделения российских спецназовцев. Кроме того, там было размещено вооружение, в том числе переносные ракетные комплексы и другая техника.

Эти средства россияне использовали для противодействия украинским беспилотникам и беспилотным катерам. То есть установка фактически была интегрирована оккупантами в военную систему контроля и обороны в акватории Черного моря.

Помимо "Сиваша", в ночь на 8 августа Силы обороны Украины нанесли удары по двум российским нефтеперерабатывающим заводам. В частности, зафиксировано попадание в Ильский НПЗ в Краснодарском крае России, после чего на территории предприятия возник пожар. Губернатор Самарской области России Вячеслав Федорищев подтвердил атаку беспилотников на один из промышленных объектов региона. По его словам, в настоящее время на месте падения дронов работают оперативные службы и продолжается ликвидация последствий.

Мощность завода составляет около 6,6 миллиона тонн нефти в год, а его продукция, по данным украинской стороны, используется также для обеспечения нужд российских войск.

Также был поражен Сизранский НПЗ в Самарской области России, входящий в нефтяной комплекс "Роснефти". После попадания на территории предприятия также возник пожар. Степень повреждений всех пораженных объектов в настоящее время уточняется.