НПЗ, РЛС и склады дронов: в Генштабе подвели итоги ударов за неделю

Силы обороны Украины в период с 31 августа по – 6 сентября нанесли удары по ряду вражеских объектов. Они снабжали российскую армию топливом, оружием и средствами ведения войны.

Об этом сообщает Генштаб.

Что было поражено за неделю?

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим способность России вести войну против Украины. За неделю с 31 августа по 6 сентября украинские военные поразили ряд важных целей на территории России и временно оккупированных территориях.

Одним из главных направлений стали объекты нефтеперерабатывающей промышленности. В частности, был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани Рязанской области, а также комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области России.

Этот комплекс является большим объектом переработки и перевалки газового конденсата. Отмечается, что подобная инфраструктура используется для обеспечения нужд российских войск.

Кроме того, украинские военные наносили удары по системам, позволяющим России контролировать воздушное пространство и применять ракеты, беспилотники и управляемые авиабомбы. Среди пораженных целей – радиолокационные станции "Каста" и другие РЛС, командно-штабная машина из состава ЗРК С-400 "Триумф", мобильный комплекс РЭБ "Красуха-4", другие средства радиоэлектронной борьбы и узлы связи.

Также Силы обороны наносили удары по пунктам управления различных уровней, средствам технической разведки и ретрансляторам. Особое внимание уделили местам хранения, подготовки и запуска российских ударных беспилотников.

В частности, были поражены соответствующие объекты в Донецке, Гвардейском, Миллерово и других районах. Кроме того, уничтожались склады беспилотников, боеприпасов, материально-технических средств и горюче-смазочных материалов.

Среди подтвержденных результатов также – уничтожение российского самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27. Кроме того, были поражены десантный катер БК-16 и ряд других военных объектов.

В Силах обороны подчеркивают, что речь идет не об отдельных эпизодах, а о системной работе, направленной на ослабление военных возможностей России.

Напомним, начальник ГУР Олег Иващенко заявил, что последствия украинских ударов для России уже являются критическими. По его словам, атаки вынуждают противника останавливать производство, восстанавливать поврежденные объекты, менять логистику и перебрасывать средства ПВО. Это, в свою очередь, влияет на способность России продолжать войну и заставляет ее тратить дополнительные ресурсы.

Иващенко отметил, что украинские удары наносятся, в частности, по энергетической инфраструктуре, логистическим центрам и объектам, связанным с российским военно-промышленным комплексом.

Отдельные проблемы для Москвы создает ситуация в Черном море, которая затрудняет экспортную логистику, в частности перевозку зерна. России необходимо экспортировать около 40 миллионов тонн зерна урожая этого года, однако альтернативные маршруты значительно дороже.

Иващенко подчеркнул, что цель украинских ударов заключается не в демонстрации дальности, а в снижении способности Кремля производить оружие, обеспечивать свои войска и продолжать агрессию.