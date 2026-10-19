СБС установили три рекорда за 17 дней октября: какие потери понес противник

Октябрь еще не закончился, а украинские беспилотники уже установили сразу несколько рекордов по количеству поражений личного состава противника. Наиболее результативным стало 17 октября, когда подразделения СБС превзошли предыдущий максимум.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВС Украины.

Какие результаты показали СБС в октябре?

По данным военных, три самых высоких суточных показателя поражения личного состава противника за все время наблюдений были зафиксированы именно в октябре 2026 года.



В тройку самых результативных дней вошли:

17 октября – 657 поражений личного состава противника;

4 октября – 637 поражений;

13 октября – 633 поражения.

Таким образом, 17 октября подразделения СБС установили новый абсолютный рекорд, превзойдя предыдущий максимум на 20 поражений.

Статистика поражений противника / Фото СБС

В Силах беспилотных систем подчеркнули, что все три лучших результата за весь период наблюдений были зафиксированы лишь за первые 17 дней октября.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ назвал потери российской армии с начала 2026 года и определил месяц, когда украинские защитники уничтожили наибольшее количество оккупантов.