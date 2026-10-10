10 октября, 06:35
Не досчитаются еще 1420 оккупантов, 4 танка и 6 средств ПВО: потери врага по состоянию на 10 октября
Украинские защитники ежедневно наносят российской армии потери на поле боя. Общее число потерь личного состава России с начала полномасштабного вторжения уже превысило 1,5 миллиона военнослужащих.
О текущих потерях противника сообщили в Генштабе ВСУ.
Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения по 10 октября 2026 года потери оккупантов составляют:
- личного состава – около 1 550 910 (+1 420) человек;
- танков – 12 406 (+4);
- боевых бронированных машин – 25 515 (+6);
- артиллерийских систем – 51 000 (+50);
- РСЗО – 2 201 (+2);
- средств ПВО – 1 699 (+6);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 556 926 (+1 591);
- наземных робототехнических комплексов – 2 917 (+9);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 160 946 (+534);
- специальной техники – 4 812 (+2);
- крылатых ракет – 5 126 (+0).
Потери России в войне по состоянию на 10 октября 2026 года / Инфографика Генштаба