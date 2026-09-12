О текущих потерях противника сообщили в Генштабе.
Каковы потери России?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 12 сентября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 505 380 (+1 500) человек;
- танков – 12 342 (+1);
- боевых бронированных машин – 25 322 (+10);
- артиллерийских систем – 49 601 (+85);
- РСЗО – 2 115 (+6);
- средств ПВО – 1 633 (+11);
- самолетов – 442 (+1 подтверждено за предыдущий период);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 512 175 (+2 045);
- наземных робототехнических комплексов – 2 586 (+13);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 147 849 (+638);
- специальной техники – 4 676 (+10);
- крылатых ракет – 5 103 (+0).
Потери России в войне по состоянию на 12 сентября 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, по словам главы ГУР Олега Иващенко, Россия может исчерпать военные и экономические ресурсы для продолжения войны против Украины к 2028 году, если нынешние темпы потерь сохранятся. Оккупанты ежедневно набирают около 1000–1200 военных, при этом их потери могут составлять более 1400 человек в сутки. Из-за этого ежемесячные потери уже превышают количество новых военнослужащих примерно на 6 тысяч.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
По словам Иващенко, существенное влияние на ситуацию оказывают и современные технологии, в частности беспилотники и искусственный интеллект, которые помогают Украине быстрее выявлять цели и наносить более точные удары.
К слову, по данным британской разведки, число погибших на войне россиян уже превышает 500 тысяч. Ежедневно это число продолжает расти.