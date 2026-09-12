Про актуальні втрати ворога розповіли у Генштабі.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 12 вересня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 505 380 (+1 500) осіб;

танків – 12 342 (+1);

бойових броньованих машин – 25 322 (+10);

артилерійських систем – 49 601 (+85);

РСЗВ – 2 115 (+6);

засобів ППО – 1 633 (+11);

літаків –442 (+1 підтверджено за попередній період);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 512 175 (+2 045);

наземних робототехнічних комплексів – 2 586 (+13);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 147 849 (+638);

спеціальної техніки – 4 676 (+10);

крилатих ракет – 5 103 (+0).



Втрати Росії у війні станом на 12 вересня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, за словами голови ГУР Олега Іващенка, Росія може вичерпати військові та економічні ресурси для продовження війни проти України до 2028 року, якщо нинішні темпи втрат зберігатимуться. Окупанти щодня набирають близько 1000 – 1200 військових, водночас її втрати можуть становити понад 1400 осіб на добу. Через це щомісячні втрати вже перевищують кількість нових військовослужбовців приблизно на 6 тисяч.

За словами Іващенка, суттєво впливають на ситуацію й сучасні технології, зокрема безпілотники та штучний інтелект, які допомагають Україні швидше виявляти цілі та завдавати точніших ударів.

До слова, за інформацією британської розвідки, кількість убитих на війні росіян вже становить більше ніж 500 тисяч. Щоденно це число продовжує зростати.