Минус 1500 оккупантов, самолет и 11 средств ПВО: потери России в войне по состоянию на 12 сентября

У россиян продолжают расти потери не только в технике, но и среди личного состава. Число уничтоженных оккупантов уже превысило 1,5 миллиона человек.

О текущих потерях противника сообщили в Генштабе.

Каковы потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 12 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 505 380 (+1 500) человек;

танков – 12 342 (+1);

боевых бронированных машин – 25 322 (+10);

артиллерийских систем – 49 601 (+85);

РСЗО – 2 115 (+6);

средств ПВО – 1 633 (+11);

самолетов – 442 (+1 подтверждено за предыдущий период);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 512 175 (+2 045);

наземных робототехнических комплексов – 2 586 (+13);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 147 849 (+638);

специальной техники – 4 676 (+10);

крылатых ракет – 5 103 (+0).



Потери России в войне по состоянию на 12 сентября 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, по словам главы ГУР Олега Иващенко, Россия может исчерпать военные и экономические ресурсы для продолжения войны против Украины к 2028 году, если нынешние темпы потерь сохранятся. Оккупанты ежедневно набирают около 1000–1200 военных, при этом их потери могут составлять более 1400 человек в сутки. Из-за этого ежемесячные потери уже превышают количество новых военнослужащих примерно на 6 тысяч.

По словам Иващенко, существенное влияние на ситуацию оказывают и современные технологии, в частности беспилотники и искусственный интеллект, которые помогают Украине быстрее выявлять цели и наносить более точные удары.

К слову, по данным британской разведки, число погибших на войне россиян уже превышает 500 тысяч. Ежедневно это число продолжает расти.