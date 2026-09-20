О текущих потерях противника сообщили в Генштабе.
Каковы потери России в войне?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 20 сентября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 517 990 (+1 560) человек;
- танков – 12 356 (+4);
- боевых бронированных машин – 25 361 (+4);
- артиллерийских систем – 50 067 (+56);
- РСЗО – 2 146 (+3);
- средств ПВО – 1 659 (+2);
- самолетов – 442 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2 695 (+23);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – (+1 833);
- крылатых ракет – 5 111 (+0);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 151 345 (+423);
- специальной техники – 4 716 (+13).
Потери противника по состоянию на 20 сентября 2026 года / Инфографика Генштаба
Напомним, американский генерал Дэн Кейн заявил, что на отдельных участках фронта продолжительность жизни вновь прибывших российских солдат может составлять всего 20–30 минут из-за массированного применения Украиной высокоточных беспилотников.
По его словам, использование дронов с искусственным интеллектом и системами компьютерного зрения позволяет обнаруживать и поражать цели даже без GPS-сигнала, что повышает их эффективность в условиях действия российских средств радиоэлектронной борьбы.