О текущих потерях противника сообщили в Генштабе.

Каковы потери России в войне?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 20 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 517 990 (+1 560) человек;

танков – 12 356 (+4);

боевых бронированных машин – 25 361 (+4);

артиллерийских систем – 50 067 (+56);

РСЗО – 2 146 (+3);

средств ПВО – 1 659 (+2);

самолетов – 442 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2 695 (+23);

БПЛА оперативно-тактического уровня – (+1 833);

крылатых ракет – 5 111 (+0);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 151 345 (+423);

специальной техники – 4 716 (+13).



Потери противника по состоянию на 20 сентября 2026 года / Инфографика Генштаба

Напомним, американский генерал Дэн Кейн заявил, что на отдельных участках фронта продолжительность жизни вновь прибывших российских солдат может составлять всего 20–30 минут из-за массированного применения Украиной высокоточных беспилотников.

По его словам, использование дронов с искусственным интеллектом и системами компьютерного зрения позволяет обнаруживать и поражать цели даже без GPS-сигнала, что повышает их эффективность в условиях действия российских средств радиоэлектронной борьбы.