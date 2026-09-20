Про актуальні втрати у ворога розповіли у Генштабі.

Які втрати Росії у війні?

Від початку повномасштабного вторгнення станом на 20 вересня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 517 990 (+1 560) осіб;
  • танків – 12 356 (+4);
  • бойових броньованих машин – 25 361 (+4);
  • артилерійських систем – 50 067 (+56);
  • РСЗВ – 2 146 (+3);
  • засобів ППО – 1 659 (+2);
  • літаків – 442 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 695 (+23);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – (+1 833) ;
  • крилатих ракет – 5 111 (+0);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 151 345 (+423);
  • спеціальної техніки – 4 716 (+13).

Втрати ворога на 20 вересня 2026 року / Інфографіка Генштабу
Втрати ворога на 20 вересня 2026 року / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, американський генерал Ден Кейн заявив, що на окремих ділянках фронту тривалість життя новоприбулих російських солдатів може становити лише 20 – 30 хвилин через масоване застосування Україною високоточних безпілотників.

За його словами, використання дронів зі штучним інтелектом і системами комп’ютерного зору дає змогу виявляти та уражати цілі навіть без GPS-сигналу, що підвищує їхню ефективність в умовах роботи російських засобів радіоелектронної боротьби.