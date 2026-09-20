Про актуальні втрати у ворога розповіли у Генштабі.

Які втрати Росії у війні?

Від початку повномасштабного вторгнення станом на 20 вересня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 517 990 (+1 560) осіб;

танків – 12 356 (+4);

бойових броньованих машин – 25 361 (+4);

артилерійських систем – 50 067 (+56);

РСЗВ – 2 146 (+3);

засобів ППО – 1 659 (+2);

літаків – 442 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 695 (+23);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – (+1 833) ;

крилатих ракет – 5 111 (+0);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 151 345 (+423);

спеціальної техніки – 4 716 (+13).



Втрати ворога на 20 вересня 2026 року / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, американський генерал Ден Кейн заявив, що на окремих ділянках фронту тривалість життя новоприбулих російських солдатів може становити лише 20 – 30 хвилин через масоване застосування Україною високоточних безпілотників.

За його словами, використання дронів зі штучним інтелектом і системами комп’ютерного зору дає змогу виявляти та уражати цілі навіть без GPS-сигналу, що підвищує їхню ефективність в умовах роботи російських засобів радіоелектронної боротьби.