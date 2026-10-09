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24 Канал Новости Украины Минус 1170 оккупантов, почти 2 тысячи БПЛА и 3 танка: какие потери у врага на 9 октября: какие потери понес враг по состоянию на 9 октября
9 октября, 06:31
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Минус 1710 оккупантов, почти 2 тысячи БПЛА и 3 танка: какие потери у врага на 9 октября

Юлия Харченко

Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину уже превысили 1,5 миллиона военных. Несмотря на значительные потери личного состава, российские оккупанты не прекращают наступательных действий и продолжают попытки продвинуться на фронте.

О текущих потерях противника сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по 9 октября 2026 года потери оккупантов составляют:

  • личного состава – около 1 549 490 (+1 710) человек;
  • танков – 12 402 (+3);
  • боевых бронированных машин – 25 509 (+7);
  • артиллерийских систем – 50 950 (+67);
  • РСЗО – 2 199 (+5);
  • средств ПВО – 1 693 (+1);
  • самолетов – 443 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 555 335 (+1 757);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 908 (+18);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 160 412 (+617);
  • специальной техники – 4 810 (+4);
  • крылатых ракет – 5 126 (+0).


Потери противника по состоянию на 9 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что " в сентябре российская армия потеряла " 42–43 тысячи военных, однако не добилась существенных успехов на фронте. По словам президента, несмотря на значительные потери, российское руководство продолжает наступательные действия, не обращая внимания на гибель собственных солдат.

 