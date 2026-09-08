Почти миллион долларов в воздухе: пограничники уничтожили 4 российских дрона

На Южно-Слобожанском направлении пограничники подразделения "Стрикс" успешно отразили атаку российских разведывательных беспилотников. Защитники уничтожили сразу четыре БПЛА противника.

Об этом сообщает ГПСУ.

Что известно об уничтоженных вражеских дронах?

Защитники уничтожили сразу четыре БПЛА противника. Среди уничтоженных целей – "Суперкам", "Орлан" и два беспилотника Zala.

Стоит знать! Это российские беспилотники, которые активно используются на фронте для ведения разведки. Они позволяют оккупантам наблюдать за позициями украинских военных, выявлять цели и передавать полученную информацию для дальнейшего применения артиллерии. Уничтожение таких БПЛА важно не только из-за потери дорогостоящей техники, но и из-за лишения противника возможности получать разведывательные данные и корректировать огонь.

Благодаря работе пограничников российские дроны не успели выполнить свои задачи. В частности, они не смогли собрать разведывательные данные и скорректировать огонь российской артиллерии.

Стоимость уничтоженной техники оценивается в 920 тысяч долларов.

Минус 4 российских разведчика: смотрите видео

Напомним, в течение 2 сентября и в ночь на 3 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Огневому поражению подверглись цели на территории временно оккупированного Крыма, а также в Донецкой и Запорожской областях.

В Севастополе украинские военные поразили скоростной транспортно-десантный катер БК-16 проекта 02510. Кроме того, там же была поражена мобильная станция радиоэлектронной борьбы дальнего действия "Красуха-4".

Возле Марьиного в оккупированном Крыму защитники также уничтожили пункт управления беспилотниками противника. В Донецкой области, в Желанном, украинские силы поразили склад российских беспилотников, а возле Иловайска – склад с боеприпасами.

В то же время на полигоне "Восточный" в Новопетровке Запорожской области были поражены объекты российских оккупантов. В настоящее время уточняется окончательный масштаб нанесенного противнику ущерба.