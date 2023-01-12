Несколько сотен оккупантов и еще один вертолет за сутки: потери врага по состоянию на 12 января

Российские захватчики продолжают терпеть безумные казни на войне в Украине. По состоянию на 12 января ВСУ уже ликвидировали 113 390 оккупантов.

За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 430 российских оккупантов. Отметим, что статистика потерь врага не является точной, поскольку тяжелые бои усложняют подсчет.

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Актуальные потери противника

танков – 3094 (+0);

боевых бронированных машин – 6159 (+0);

артиллерийских систем – 2082 (+4);

РСЗО – 437 (+0);

средств ПВО – 218 (+1);

самолетов – 285 (+0);

вертолетов – 276 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+3);

крылатых ракет – 723 (+0);

кораблей/катеров – 17 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4826 (+0);

специальной техники – 184 (+0).



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 12 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Оккупанты погибают, но дальше атакуют

По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ удалось отбить ряд атак врага. Их зафиксировали в районах Стельмаховки и Кременной в Луганской области, а также Раздолевки, Соли, Красной Горы, Парасковеевки, Подгорного, Бахмута, Клещиевки, Майорска, Первомайского и Красногоровки Донецкой области.

Заметим, что ожесточенные бои сейчас идут вблизи Соледара. Оккупанты стремятся взять его в окружение. Более того, на постоянной основе врут о том, что город уже под контролем врагов. Но эту информацию опровергают у Минобороны.

Смогут ли враги захватить Бахмут

Ситуацию вокруг Соледара и Бахмута проанализировали в Институте по изучению войны. Составители отчета отметили, что российские военные до сих пор не захватили полностью Соледар. Более того, они вряд ли способны будут взять под контроль Бахмут.

Аналитики отметили, что заявления о продвижении врага в Соледаре вызывают дискуссии среди самых российских источников. Они ведутся вокруг того, смогут ли оккупанты захватить Бахмут.

И пока одних грызут сомнения, другие уже разбрасываются заявлениями о якобы крахе украинской линии фронта. И что наши военные отступают до Славянска и Краматорска.