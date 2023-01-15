ВСУ задвохсотили еще более 600 оккупантов: потери врага по состоянию на 15 января

Благодаря титанической работе наших защитников и защитниц ежедневно количество потерь врага растет. В частности, с начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла уже 115 290 своих солдат.

Только за последние сутки количество захватчиков сократилось на 630 человек. Однако следует добавить, что это количество не является окончательным, ведь ожесточенные бои усложняют подсчет.

Внимание В Херсонской области оккупанты проверяют телефоны местных, похитили 3 человека, – Генштаб

Потери врага в технике

танков – 3106 (+2) единицы;

боевых бронированных машин – 6183 (+10) единиц;

артиллерийских систем – 2094 (+4) единиц;

РСЗО – 437 (+0) единиц;

средства ПВО – 219 (+0) единиц;

самолетов – 286 (+0) единиц;

вертолетов – 276 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+5) единиц,

крылатые ракеты – 749 (+26) единиц,

корабли/катера – 17 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4846 (+0) единиц;

специальная техника – 187 (+1) единица.



Потери российской армии в войне в Украине на сегодня / Инфографика Генштаб

ВСУ громит врага на Востоке

В утреннем своде Генштаб подтвердил, что 12 января, в направлении Старобельска Луганской области, осуществлялась эвакуация около 50 человек раненого личного состава противника, действовавших неподалеку от Сватового.

В ВСУ рассказали, что в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ. Остальные либо уничтожены, либо выведены из строя. Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники, состав боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага.

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