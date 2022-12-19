До 100 тысяч не так уж далеко: свежие потери врага по состоянию на 19 декабря
19 декабря 2022, 08:36Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Воины ВСУ каждый день рискуют своей жизнью, чтобы сдержать врага и выгнать его из украинских земель. На 19 декабря украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 98800 захватчиков.
За сутки количество захватчиков сократилось еще на 520 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время упорных боев.
Важно Решающие месяцы войны и зимнее наступление на Киев: о чем на этой неделе писали западные СМИ
Потери русской армии в технике
- танков – 2988 (+1);
- боевых бронированных машин – 5969 (+6);
- артиллерийских систем – 1953 (+5);
- РСЗО – 410;
- средств ПВО – 212 (+1);
- самолетов – 281;
- вертолетов – 264;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1657 (+8);
- крылатых ракет – 653;
- кораблей/катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4592 (+13);
- специальной техники – 175 (+1).