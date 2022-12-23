Цифра снова поражает: потери врага по состоянию на 23 декабря
23 декабря 2022, 08:00Читати новину українською
Потери России в войне против Украины уже перевалили отметку в 100 тысяч солдат. Оккупанты не останавливают наступление на Украину, поэтому ВСУ продолжают уничтожать захватчиков. Так за минувшие сутки в Украине было ликвидировано еще 550 оккупантов.
Общие боевые потери России по состоянию на 23 декабря составляют 100 950 военных. Однако эти данные не окончательны, поскольку постоянно обновляются.
Кстати говоря "Выполнили план": ВСУ ликвидировали более 100 тысяч оккупантов – свежие потери врага
Потери врага по состоянию на 23 декабря
- танков – 3005 (+2) единиц;
- боевых бронированных машин – 5986 (+5) единиц;
- артиллерийских систем – 1984 (+6) единиц;
- РСЗО – 414 (+1) единиц;
- средств ПВО – 212 (+0) единиц;
- самолетов – 283 (+0) единицы;
- вертолетов – 267 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1698 (+5) единиц;
- крылатых ракет – 653 (+0) единиц;
- кораблей/катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4622 (+7) единиц;
- специальной техники – 178 (+0) единиц.
Потери россиян за 23 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ
У россиян безумные потери
- 23 декабря в Генштабе ВСУ заявили, что из-за значительных потерь россияне обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области.
- Кроме того, россияне уже "выстроились" в целую аллею на Кубани. Там появились могилы 50 зеков, которых завербовали на войну в Украине. Воевали они в составе ЧВК "Вагнера".
- Буквально 22 декабря стало известно, что в результате поражения полевого аэродрома врага в районе Каховки Херсонской области оккупанты понесли потери. В частности, речь идет об ориентировочно 150 умерших и ориентировочно 50 раненых. Подробнее о сотнях погибших россиян читайте по ссылке.