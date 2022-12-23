Цифра снова поражает: потери врага по состоянию на 23 декабря

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Потери России в войне против Украины уже перевалили отметку в 100 тысяч солдат. Оккупанты не останавливают наступление на Украину, поэтому ВСУ продолжают уничтожать захватчиков. Так за минувшие сутки в Украине было ликвидировано еще 550 оккупантов.