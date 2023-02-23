Почти 146 тысяч окупантов стали "двухсотыми": свежие потери врага по состоянию на 23 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
Воины ВСУ каждый день рискуют своей жизнью, чтобы сдержать врага и выгнать его из украинских земель. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы ликвидировали 145 850 захватчиков.
За сутки количество захватчиков сократилось еще на 790 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время упорных боев.
Потери русской армии в технике
- танков – 3 350;
- боевых бронированных машин – 6593;
- артиллерийских систем – 2 352;
- РСЗО – 471;
- средств ПВО – 244;
- самолетов – 299;
- вертолетов – 287;
- крылатых ракет – 873;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2029;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5215;
- специальной техники – 228.
Актуальные потери врага по состоянию на 23 февраля / Инфографика ВСУ
Оккупанты отказываются воевать под Угледаром: какая ситуация на фронте
Из-за значительных провалов в наступлении и колоссальных потерь россияне под Угледаром отказываются воевать. В частности, личный состав добровольческого так называемого "казачьего отряда" заявил, что не будет участвовать в дальнейших боях.
Отметим, что минувшей ночью украинская авиация нанесла 11 ударов по месту сосредоточения захватчиков, а также один удар по зенитно-ракетному комплексу врага. Также ракетные войска и артиллерия поразили и другие позиции противника:
- Пункт управления,
- 2 района сосредоточения живой силы;
- склад боеприпасов.
К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что враги заставляют украинцев на временно оккупированных территориях менять паспорта на российские. Жителям Новой Каховки, например, с 19 февраля приходят сообщения агитационного характера о работе в месте миграционной службы.
Где наступает и бьет противник
Россия сейчас сосредоточилась на ведении наступательных действий по 5 направлениям. Речь идет о:
- Купянском,
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском;
- Шахтерском.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов. Также было совершено 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В очередной раз в результате агрессии россиян пострадали мирные города и села страны, а также гражданские граждане. В Генштабе предупреждают, что угроза ракетных ударов со стороны неприятеля остается высокой по всей территории нашей страны.