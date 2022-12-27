Ликвидировали еще более 600 захватчиков: потери врага по состоянию на 27 декабря

Украинские воины продолжают сокращать личный состав русской армии. Так только за прошедшее добро наши защитники обезвредили еще 620 захватчиков.

Общие боевые потери России по состоянию на 307-й день полномасштабной войны против Украины составляют 103 220 военных. Впрочем, эти данные не окончательны, поскольку Генштаб ВСУ постоянно актуализирует информацию о потерях врага

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Потери России в технике

танков – 3016;

боевых бронированных машин – 6024;

артиллерийских систем – 1998;

РСЗО – 418;

средства ПВО – 212;

самолетов – 283;

вертолетов – 267;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707;

крылатые ракеты – 653;

корабли/катера – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4652;

специальная техника – 179.



Актуальные потери врага по состоянию на 27 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ

Как отмечают в Генштабе, за минувшие сутки больше всего потерь оккупанты понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях. Заметим, что вокруг Бахмута сейчас идут ожесточенные бои.

Перед врагом стоит задача до конца года

Замминистра обороны Анна Маляр заметила, что перед врагом стоит важная задача до конца года. Военно-политическое руководство из Кремля приказало "до конца 2022 года выйти на админграницу Донецкой области".

Сделать это оккупанты должны несмотря на то, что уже который месяц не могут взять под контроль Бахмут. Она заметила, что на одноименное направление враги бросили немало своей техники, вооружения и бойцов. Но это не позволило им добиться желаемых результатов.

Что касается действий врагов, то они несколько изменились. Российские бойцы теперь концентрируют максимум усилий на определенных участках фронта. Они не могут удерживать всю ее линию, выстроенную с самого начала полномасштабного вторжения.