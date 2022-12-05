У Кобзона – аншлаг: потери оккупантов по состоянию на 5 декабря

5 декабря 2022, 09:08
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Украинские воины каждый день наносят урон оккупантам. За прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 540 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения украинские воины отправили на концерт Кобзона уже 91 690 оккупантов. Каждый день украинские герои ликвидируют сотни захватчиков. Больше всего потерь оккупанты понесут на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Актуальная статистика потерь врага

По состоянию на 5 декабря украинские воины уничтожили:

  • танков – 2924 (+2) единиц;
  • боевых бронированных машин – 5900 (+8) единиц;
  • артиллерийских систем – 1914 (+6) единиц;
  • РСЗО – 395 (+0) единиц;
  • средств ПВО – 211 (+1) единиц;
  • самолетов – 281 (+0) единиц;
  • вертолетов – 264 (+1) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1582 (+9) единиц;
  • крылатых ракет – 531 (+0) единиц;
  • кораблей/катеров – 16 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4497 (+18) единиц;
  • специальной техники – 163 (+0) единиц.

 

Автор: Іван Магуряк