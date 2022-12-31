ВСУ "задвухсотили" еще более 700 оккупантов: потери врага на 31 декабря
31 декабря 2022, 08:11Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия несет огромные потери в Украине. К концу года количество ликвидированных оккупантов достигло 105 960 человек.
За минувшие сутки украинские защитники "задвухсотили" еще 710 оккупантов. Кроме того, ВСУ "минуснули" немало техники врага.
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Другие потери врага на 31 декабря
- Танков – 3029 (+3),
- боевых бронированных машин – 6075 (+16),
- артиллерийских систем – 2016 (+6),
- РСЗО – 423 (+0),
- средств ПВО – 213 (+1),
- самолетов – 283 (+0),
- вертолетов – 269 (+1),
- крылатых ракет – 711 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1746 (+6),
- кораблей/катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4707 (+24),
- специальной техники – 180.
Актуальные потери российских оккупантов / фото Генштаб ВСУ
Потери россиян молниеносно растут
Недавно военный аналитик Алексей Гетьман рассказал, что большие потери россиян связаны с тем, что они пытаются вести активные боевые действия в Бахмуте и под Запорожьем. К тому же оккупанты начинают активно привлекать "свежемобилизованных" лиц.
Также причиной больших потерь захватчиков аналитик считает, что неопытных солдат пытаются бросить в атаку.