ВСУ уничтожили почти 36 тысяч оккупантов: потери России по состоянию на 1 июля

Россия продолжает нести безумные потери в циничной войне против Украины. Число погибших россиян постоянно приближается к отметке в 40 тысяч военных.

В Генштабе ВСУ 1 июля опубликовали приблизительные потери России в войне против Украины. Нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить уже 35 750 российских военных. За прошедшие сутки список "двухсотых" пополнили 150 оккупантов.

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Актуальные потери врага по состоянию на 1 июля

Танков – 1 577 (+4) единиц,

Боевых бронированных машин – 3 736 (+10) единиц,

Артиллерийских систем – 796 (+6) единиц,

РСЗО – 246 (+0) единиц,

Средств ПВО – 105 (+1) единиц,

Самолетов – 217 (+0) единиц,

Вертолетов – 186 (+1) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4) единиц,

Крылатых ракет – 143 (+0) единиц,

Кораблей / катеров – 15 (+1) единиц,

Автомобильной техники и автоцистерн – 2610 (+8) единиц,

Специальной техники – 61 (+0) единица.



Актуальные потери врага по состоянию на 1 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщают, что наибольшие потери за прошедшие сутки враг понес на Бахмутском направлении. Напомним, что данные о ликвидированных оккупантах приблизительны. Их невозможно точно подсчитать из-за активных боевых действий.

Между тем, на фронте очень непростая ситуация. Российские захватчики продолжают обстреливать из артиллерии наши позиции. Кроме того, не оставляют попыток взять под контроль Луганскую область.

ВСУ возле Лисичанска хотят взять в кольцо

Российские захватчики стремятся окружить с юга и запада наших военных в Лисичанске. Враг делает все возможное, чтобы выйти на административную границу Луганской области. В то же время оккупанты проводят штурмовые действия, чтобы создать проблемы с логистикой для ВСУ.

Не обошлось и без обстрела наших позиций на Лисичанском направлении. Враг бил из ствольной и реактивной артиллерии по районам Северска, Белогоровки, Лисичанска и Волчеяровки. Кроме того, оккупанты хотят захватить участок дороги Бахмут – Лисичанск. Но сделать этого не могут.

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