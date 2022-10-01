Еще 530 оккупантов, вертолет и танки: потери врага по состоянию на 1 октября

1 октября 2022 , 09:03
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Российская армия несет все большие потери в Украине. По состоянию на 1 октября ВСУ ликвидировали уже 59 610 захватчиков.

Еще немного и вражеская армия будет праздновать новый юбилей – 60 тысяч ликвидированных бойцов. Заметим, что эти данные не окончательны, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.

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Потери врага в технике

 

  • Танков – 2 354 (+16 за прошедшие сутки) единиц;
  • боевых бронированных машин – 4 949 (+17) единиц;
  • артиллерийских систем – 1397 (+6) единиц;
  • РСЗО – 336 (+3) единиц;
  • средств ПВО – 176 единиц;
  • самолетов – 264 единицы;
  • вертолетов – 226 (+1) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1009 (+6) единиц;
  • крылатых ракет – 246 единиц;
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3786 (+18) единиц;
  • специальной техники – 131 единица.
 

 

Автор: Софія Мінджоса