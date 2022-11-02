Еще 800 ликвидированных оккупантов и десятки БпЛА: потери врага по состоянию на 2 ноября
2 ноября 2022 , 09:36Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные несут огромные потери на войне в Украине. По состоянию на 2 ноября ВСУ ликвидировали уже 73 270 оккупантов.
Только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 800 российских воинов, пополнивших статистику потерь врага. Впрочем, эти цифры могут быть выше, ведь из-за высокой интенсивности боев отследить все потери сложно.
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Потери врага в технике
- танков – 2 714 (+16);
- боевых бронированных машин – 5 525 (+24);
- артиллерийских систем – 1 733 (+3)
- РСЗО – 387 (+4)
- средств ПВО – 198 (+1);
- самолетов – 277 (+1);
- вертолетов – 258 (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 438 (+23);
- крылатых ракет – 397;
- кораблей и катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 153 (+10);
- специальная техника – 154.
В Генштабе отметили, что больше всего потерь за прошедшие сутки враг понес на Авдеевском и Лиманском направлениях.