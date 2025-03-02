Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Общие потери врага уже превышают 876 тысяч личного состава.
Смотрите также Россия не смогла защитить стратегические объекты от ударов Украины, – разведка Британии
Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Россия уже потеряла:
- личного состава – около 876 720 (+1110) человек,
- танков – 10 241 (+8),
- боевых бронированных машин – 21 274 (+25),
- артиллерийских систем – 23 959 (+51),
- РСЗВ – 1306 (+2),
- средства ПВО – 1 091 (+3),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 594 (+192),
- крылатые ракеты – 3 085 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 39 218 (+117),
- специальная техника – 3 768 (+5).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Ранее Силы обороны уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов врага в Донецкой области. Склад был расположен в районе Селидово. Сейчас уточняются последствия атаки.