Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Общие потери врага уже превышают 876 тысяч личного состава.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Россия уже потеряла:

личного состава – около 876 720 (+1110) человек,

танков – 10 241 (+8),

боевых бронированных машин – 21 274 (+25),

артиллерийских систем – 23 959 (+51),

РСЗВ – 1306 (+2),

средства ПВО – 1 091 (+3),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 594 (+192),

крылатые ракеты – 3 085 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 39 218 (+117),

специальная техника – 3 768 (+5).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее Силы обороны уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов врага в Донецкой области. Склад был расположен в районе Селидово. Сейчас уточняются последствия атаки.