Уверенно приближаемся к 100 тысячам: потери врага по состоянию на 4 декабря

Украинские воины каждый день наносят потери оккупантам. За прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 550 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения украинские воины отправили на концерт Кобзона уже около 91 150 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили немало единиц вражеской техники.

Важно Продолжаются кровопролитные бои, враг идет ко дну: какая ситуация сейчас возле Бахмута

Актуальная статистика потерь врага

По состоянию на 4 декабря украинские воины уничтожили:

танков – 2 922 (+5) единицы;

боевых бронированных машин – 5 892 (+6) единицы;

артиллерийских систем – 1 908 (+2) единиц;

РСЗО – 395 (+0) единиц;

средств ПВО – 210 (+0) единиц;

самолетов – 281 (+1) единицу;

вертолетов – 263 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1573 (+1) единиц;

крылатых ракет – 531 (+0) единиц;

кораблей/катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4479 (+7) единиц;

специальной техники – 163 (+0) единиц.

Врагу нанесли значительные потери в направлениях Лимана и Бахмута.

Что происходит возле Бахмута

В ВСУ рассказали, что ситуация возле Бахмута – очень сложна. Тем не менее ее контролируют Вооруженные Силы Украины. Враг несет огромные потери. Захватчики идут по трупам, десятки раз в день пытаясь атаковать украинских солдат, но до сих пор не могут достичь своих целей.