Уверенно приближаемся к 100 тысячам: потери врага по состоянию на 4 декабря

4 декабря 2022, 12:09
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Украинские воины каждый день наносят потери оккупантам. За прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 550 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения украинские воины отправили на концерт Кобзона уже около 91 150 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили немало единиц вражеской техники.

Важно Продолжаются кровопролитные бои, враг идет ко дну: какая ситуация сейчас возле Бахмута

Актуальная статистика потерь врага

По состоянию на 4 декабря украинские воины уничтожили:

  • танков – 2 922 (+5) единицы;
  • боевых бронированных машин – 5 892 (+6) единицы;
  • артиллерийских систем – 1 908 (+2) единиц;
  • РСЗО – 395 (+0) единиц;
  • средств ПВО – 210 (+0) единиц;
  • самолетов – 281 (+1) единицу;
  • вертолетов – 263 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1573 (+1) единиц;
  • крылатых ракет – 531 (+0) единиц;
  • кораблей/катеров – 16 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4479 (+7) единиц;
  • специальной техники – 163 (+0) единиц.

Врагу нанесли значительные потери в направлениях Лимана и Бахмута.

Что происходит возле Бахмута

В ВСУ рассказали, что ситуация возле Бахмута – очень сложна. Тем не менее ее контролируют Вооруженные Силы Украины. Враг несет огромные потери. Захватчики идут по трупам, десятки раз в день пытаясь атаковать украинских солдат, но до сих пор не могут достичь своих целей.

Автор: Іван Магуряк