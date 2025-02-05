Общие потери врага достигают 844 070 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:

личного состава – около 844 070 (+1140) человек,

танков – 9 947 (+9),

боевых бронированных машин – 20 721 (+12),

артиллерийских систем – 22 707 (+52),

РСЗВ – 1 269 (+0),

средства ПВО – 1 053 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 102 (+99),

крылатые ракеты – 3 054 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 36 078 (+157),

специальная техника – 3735 (+2).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее Владимир Зеленский в интервью сообщил, что примерно 350 тысяч россиян погибли, 50 – 70 тысяч пропали без вести и еще более 600 тысяч получили ранения.