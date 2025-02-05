Общие потери врага достигают 844 070 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:
- личного состава – около 844 070 (+1140) человек,
- танков – 9 947 (+9),
- боевых бронированных машин – 20 721 (+12),
- артиллерийских систем – 22 707 (+52),
- РСЗВ – 1 269 (+0),
- средства ПВО – 1 053 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 102 (+99),
- крылатые ракеты – 3 054 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 36 078 (+157),
- специальная техника – 3735 (+2).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Ранее Владимир Зеленский в интервью сообщил, что примерно 350 тысяч россиян погибли, 50 – 70 тысяч пропали без вести и еще более 600 тысяч получили ранения.