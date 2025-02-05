Общие потери врага достигают 844 070 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:

  • личного состава – около 844 070 (+1140) человек,
  • танков – 9 947 (+9),
  • боевых бронированных машин – 20 721 (+12),
  • артиллерийских систем – 22 707 (+52),
  • РСЗВ – 1 269 (+0),
  • средства ПВО – 1 053 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 102 (+99),
  • крылатые ракеты – 3 054 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 36 078 (+157),
  • специальная техника – 3735 (+2).

Потери России в войне
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее Владимир Зеленский в интервью сообщил, что примерно 350 тысяч россиян погибли, 50 – 70 тысяч пропали без вести и еще более 600 тысяч получили ранения.