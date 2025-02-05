Загальні втрати ворога сягають 844 070 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Росія втратила:

  • особового складу – близько 844 070 (+1140) осіб,
  • танків – 9 947 (+9),
  • бойових броньованих машин – 20 721 (+12),
  • артилерійських систем – 22 707 (+52),
  • РСЗВ – 1 269 (+0),
  • засоби ППО – 1 053 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 102 (+99),
  • крилаті ракети – 3 054 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36 078 (+157),
  • спеціальна техніка – 3735 (+2).

Втрати Росії у війні
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю повідомив, що приблизно 350 тисяч росіян загинули, 50 – 70 тисяч зникли безвісти й ще понад 600 тисяч отримали поранення.