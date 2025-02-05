Загальні втрати ворога сягають 844 070 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Росія втратила:
- особового складу – близько 844 070 (+1140) осіб,
- танків – 9 947 (+9),
- бойових броньованих машин – 20 721 (+12),
- артилерійських систем – 22 707 (+52),
- РСЗВ – 1 269 (+0),
- засоби ППО – 1 053 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 102 (+99),
- крилаті ракети – 3 054 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 078 (+157),
- спеціальна техніка – 3735 (+2).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю повідомив, що приблизно 350 тисяч росіян загинули, 50 – 70 тисяч зникли безвісти й ще понад 600 тисяч отримали поранення.