Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Там 4 февраля опубликовали соответствующее видео.

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ВСУ в очередной раз поразили технику противника

По словам военных, этот раз цель сама оказалась под их ударом, а СБС Украины продолжают "системный, методичный и безжалостный ППОцид" вооруженных сил России.

Справка: зентино-ракетный комплекс "Оса" (9К33/SA-8 Gecko) – мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначена для защиты военных подразделений и стратегических объектов России от ударов авиации, крылатых ракет и БпЛА.

Кадры уничтожения российского ЗРК "Оса": смотрите видео

К слову, ранее в СБС подтвердили использование БпЛА, способного нести 250-килограммовую авиабомбу до 2000 километров. По их словам, эта уникальная разработка может изменить "правила игры на поле боя".

В сети появилась соответствующая фотография, на которой видно только подвес и саму бомбу. В комментарии 24 Каналу военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный предположил, каким может быть этот дрон.

Аналитик Forbes Дэвид Акс говорит – подобный БпЛА является одним из самых эффективных многоразовых дронов в войне с Россией. И хотя его основа остается неизвестной, фотодоказательства свидетельствуют о модификации гражданского спортивного самолета.