Об этих тенденциях читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Заметьте Украина имеет лазерное оружие, способное поражать определенные объекты врага, – командующий Сухаревский

Запросы военных и влияние на развитие технологий

Военные технологии не разрабатываются в вакууме – они базируются на реалиях фронта. Сначала FPV создавали энтузиасты, а в больших кабинетах такие изделия воспринимали со скепсисом. Впрочем эффективность FPV быстро доказала их ценность.

Когда стало очевидно, что недорогой дрон-камикадзе может уничтожать дорогостоящую технику врага, приоритетом стало сделать его еще мощнее и быстрее. В ответ противник развернул средства радиоэлектронной борьбы, что заставило украинских разработчиков искать решения, устойчивые к помехам.

Так война определяет запросы военных, а те, в свою очередь, формируют инженерные решения воплощением которых мы, как производители, и занимаемся. Поэтому и прогнозы на этот год определим отталкиваясь от реальных тенденций. О них поговорим далее.

1. Оптоволоконные дроны: эффективность будет расти

Оптоволоконные дроны управляются иначе, чем FPV на радиосвязи. Оператор должен учитывать размотку кабеля, чтобы избежать обрывов. С опытом управление становится точнее, а количество успешных ударов – больше.

Кроме мастерства пилотов, на развитие технологии влияет инженерная мысль. Первые украинские оптоволоконные дроны создавали на основе захваченных российских образцов. Мы их тщательно изучали и значительно улучшали. Теперь разработки основываются на реальном боевом опыте, поэтому каждая новая миссия совершенствует системы.

Поэтому в 2025 году ключевая тенденция – не только увеличение количества оптоволоконных дронов, но и рост эффективности их использования.

2. Наземные роботизированные комплексы выходят на передний план

В медиа часто говорят о воздушных и морских дронах, впрочем наземные роботизированные комплексы также активно развиваются. С 2024 года в этой сфере наметился существенный прогресс, результаты которого мы все заметим в этом году.

Читайте также ТЦК – это то же, что ВСУ: 4 истины, которые сейчас нужно осознать всем украинцам

Наземные дроны прошли эволюцию: от машин-камикадзе до минеров, эвакуационных платформ и роботизированных турелей. Украинские компании активно разрабатывают такие решения, и спрос на них растет.

Вполне возможно, что уже в этом году на поле боя появятся роботизированные инженерные машины, которые будут копать окопы для штурмовых групп. Впрочем стоит помнить, что их применение будет зависеть от ситуации на фронте.

Однако управлять наземными дронами сложнее из-за ограниченного радиогоризонта. Производители исследуют альтернативные способы связи, включая оптоволокно и спутниковые каналы. Какой из способов будет доминировать – также увидим в этом году.

3. Увеличение экспорта и стратегических запасов

Что будет с производством дронов, если фронт стабилизируется? Опыт 2014 – 2022 годов здесь нерелевантный из-за большого количества новых вооружений. Можно быть уверенным, что в случае снижения интенсивности боев FPV и роботизированные комплексы останутся важными для обороны.

Даже в случае паузы в боевых действиях производство не остановится. Вместо поставок "на вчера" армия перейдет к накоплению стратегических запасов. Когда подразделения будут обеспечены FPV-дронами и тяжелыми моделями для сброса боеприпасов, производители получат возможность выхода на внешние рынки.

Украина уже имеет высокий уровень локализации производства. Отечественные компании создают оптику, антенны, рамы. К примеру, мы самостоятельно наматываем оптоволокно на станках, которые изготовлены украинской компанией. Отечественные решения проверены в бою, что делает их привлекательными для иностранных покупателей.

Конечно, экспорт возможен только по согласованию государства. Но учитывая бюджетные потребности, производственные возможности и интерес международных партнеров, украинские дроны могут стать важным экспортным продуктом уже в этом году.