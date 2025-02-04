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Запити військових і вплив на розвиток технологій

Військові технології не розробляються у вакуумі – вони базуються на реаліях фронту. Спочатку FPV створювали ентузіасти, а в великих кабінетах такі вироби сприймали зі скепсисом. Втім ефективність FPV швидко довела їх цінність.

Коли стало очевидно, що недорогий дрон-камікадзе може знищувати вартісну техніку ворога, пріоритетом стало зробити його ще потужнішим і швидшим. У відповідь противник розгорнув засоби радіоелектронної боротьби, що змусило українських розробників шукати рішення, стійкі до перешкод.

Так війна визначає запити військових, а ті, своєю чергою, формують інженерні рішення втіленням яких ми, як виробники, і займаємось. Тож і прогнози на цей рік визначимо відштовхуючись від реальних тенденцій. Про них поговоримо далі.

1. Оптоволоконні дрони: ефективність зростатиме

Оптоволоконні дрони керуються інакше, ніж FPV на радіозв'язку. Оператор повинен враховувати розмотування кабелю, щоб уникнути обривів. З досвідом керування стає точнішим, а кількість успішних ударів – більшою.

Окрім майстерності пілотів, на розвиток технології впливає інженерна думка. Перші українські оптоволоконні дрони створювали на основі захоплених російських зразків. Ми їх ретельно вивчали та значно покращували. Тепер розробки ґрунтуються на реальному бойовому досвіді, тому кожна нова місія вдосконалює системи.

Тому у 2025 році ключова тенденція – не лише збільшення кількості оптоволоконних дронів, а й зростання ефективності їх використання.

2. Наземні роботизовані комплекси виходять на передній план

У медіа часто говорять про повітряні та морські дрони, втім наземні роботизовані комплекси також активно розвиваються. З 2024 року в цій сфері намітився суттєвий прогрес, результати якого ми всі помітимо цього року.

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Наземні дрони пройшли еволюцію: від машин-камікадзе до мінерів, евакуаційних платформ і роботизованих турелей. Українські компанії активно розробляють такі рішення, і попит на них зростає.

Цілком можливо, що вже цього року на полі бою з'являться роботизовані інженерні машини, які копатимуть окопи для штурмових груп. Втім варто пам'ятати, що їх застосування залежатиме від ситуації на фронті.

Однак керувати наземними дронами складніше через обмежений радіогоризонт. Виробники досліджують альтернативні способи зв'язку, включаючи оптоволокно та супутникові канали. Який із способів домінуватиме – також побачимо цього року.

3. Збільшення експорту та стратегічних запасів

Що буде з виробництвом дронів, якщо фронт стабілізується? Досвід 2014 – 2022 років тут нерелевантний через велику кількість нових озброєнь. Можна бути впевненим, що у разі зниження інтенсивності боїв FPV і роботизовані комплекси залишаться важливими для оборони.

Навіть у разі паузи у бойових діях виробництво не зупиниться. Замість поставок "на вчора" армія перейде до накопичення стратегічних запасів. Коли підрозділи будуть забезпечені FPV-дронами та важкими моделями для скидання боєприпасів, виробники отримають можливість виходу на зовнішні ринки.

Україна вже має високий рівень локалізації виробництва. Вітчизняні компанії створюють оптику, антени, рами. До прикладу, ми самостійно намотуємо оптоволокно на верстатах, які виготовлені українською компанією. Вітчизняні рішення перевірені в бою, що робить їх привабливими для іноземних покупців.

Звичайно, експорт можливий лише за погодженням держави. Але зважаючи на бюджетні потреби, виробничі можливості та інтерес міжнародних партнерів, українські дрони можуть стати важливим експортним продуктом уже цього року.