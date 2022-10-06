Минус еще более 300 оккупантов: потери врага значительно выросли

Украинские воины наносят врагу потери по всем направлениям. Скоро количество ликвидированных российских захватчиков составит 62 тысячи.

Число погибших оккупантов возросло до 61 330. В Генштабе отметили, что это приблизительные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время активных боевых действий.

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Потери врага по состоянию на 6 октября

Всего с 24 февраля потери российских вооруженных сил в Украине составили:

личного состава – 61 330,

танков – 2 449,

боевых бронированных машин – 5 064,

артиллерийских систем – 1 424,

РСЗО – 344,

средства ПВО – 177,

самолетов – 266,

вертолетов – 232,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 047,

крылатые ракеты – 246,

корабли и катера – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 854,

специальная техника – 134.

Потери оккупантов за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 6 октября, наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.

Помимо живой силы, россияне потеряли много техники. На лом отправились: 14 танков, 26 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 15 БпЛА, а также 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 2 единицы специальной техники.

Потери оккупантов / Генштаб ВСУ

К слову, накануне в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла по врагу более 15 ударов. Наши воины поразили 12 районов сосредоточения оружия и техники оккупантов и 4 ракетных комплексов захватчиков. Также были сбиты 9 БПЛА россиян.

Ракетные войска и артиллеристы за сутки поразили 2 пункта управления врага, 14 районов скопления живой силы, вооружения и техники. Кроме того, ВСУ попали в склад с боеприпасами и еще 8 важных объектов российских бойцов.

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