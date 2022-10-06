Минус еще более 300 оккупантов: потери врага значительно выросли
Украинские воины наносят врагу потери по всем направлениям. Скоро количество ликвидированных российских захватчиков составит 62 тысячи.
Число погибших оккупантов возросло до 61 330. В Генштабе отметили, что это приблизительные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время активных боевых действий.
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Потери врага по состоянию на 6 октября
Всего с 24 февраля потери российских вооруженных сил в Украине составили:
- личного состава – 61 330,
- танков – 2 449,
- боевых бронированных машин – 5 064,
- артиллерийских систем – 1 424,
- РСЗО – 344,
- средства ПВО – 177,
- самолетов – 266,
- вертолетов – 232,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 047,
- крылатые ракеты – 246,
- корабли и катера – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 854,
- специальная техника – 134.
Потери оккупантов за прошедшие сутки
За минувшие сутки, 6 октября, наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.
Помимо живой силы, россияне потеряли много техники. На лом отправились: 14 танков, 26 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 15 БпЛА, а также 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 2 единицы специальной техники.
Потери оккупантов / Генштаб ВСУ
К слову, накануне в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла по врагу более 15 ударов. Наши воины поразили 12 районов сосредоточения оружия и техники оккупантов и 4 ракетных комплексов захватчиков. Также были сбиты 9 БПЛА россиян.
Ракетные войска и артиллеристы за сутки поразили 2 пункта управления врага, 14 районов скопления живой силы, вооружения и техники. Кроме того, ВСУ попали в склад с боеприпасами и еще 8 важных объектов российских бойцов.
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