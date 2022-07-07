ВСУ успешно ликвидировали уже 36 650 оккупантов от начала вторжения: свежие потери врага
7 июля 2022 , 09:05Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские защитники продолжают эффективно ликвидировать врага, изгоняя его с нашей земли. На 7 июля ВСУ уже ликвидировали более 36 тысяч российских солдат.
Только за последние сутки наши бойцы уничтожили 150 врагов. Об этом свидетельствуют актуальные данные Генштаба ВСУ.
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Потери оккупантов от начала полномасштабного вторжения
- личного состава – примерно 36 650 (+150) человек;
- танков – 1602 (+2) единицы;
- боевых бронированных машин – 3797 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 815 (+3) единицы;
- РСЗО – 247 единиц;
- средства ПВО – 107 единиц;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 187 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3) единицы;
- крылатые ракеты – 155 (+2) единицы;
- корабли или катера – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2665 (+17) единиц;
- специальная техника – 66 (+1) единиц.
Наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Добавим, что войска оккупантов продолжают наступать, чтобы захватить как можно больше украинских городов. Самая тяжелая ситуация остается на Донбассе.
Главное о ситуации на Донбассе
- Россияне пытаются вести штурмовые действия на Славянском направлении. Захватчики обстреливают мирные населенные пункты по артиллерии и реактивным системам залпового огня. Оккупанты не оставляют попыток установить полный контроль над Луганской областью. Для этого захватчики перемещают подразделения.
- На Краматорском направлении оккупанты также продолжают обстрелы населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии. Похожа ситуация и на Бахмутском направлении.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают позиции наших защитников и защитниц с целью сковывания Сил обороны.
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