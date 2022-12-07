Еще более 500 ликвидированных оккупантов: потери врага по состоянию на 7 декабря

ВСУ стремительно сокращают численность "второй армии мира". С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли по меньшей мере 92 740 своих солдат.

За сутки количество захватчиков сократилось еще на 540 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время ожесточенных боев.

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Потери в технике

танков – 2 935,

боевых бронированных машин – 5 909,

артиллерийских систем – 1 923,

РСЗВ – 395,

средств ПВО – 211,

самолетов – 281,

вертолетов – 264,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 601,

крылатых ракет – 592,

кораблей/катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 526,

специальной техники – 163.

Потери врага в технике за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 6 декабря, наши воины превратили на металлолом еще 6 российских танков, 4 боевые бронированные машины, 8 артиллерийских систем, которыми враги обстреливали украинские территории, а также 14 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме этого, за этот же период была уничтожена еще 21 единица автомобильной техники и автоцистерн оккупантов.



Потери врага за прошедшие сутки / Инфографика Генштаб ВСУ