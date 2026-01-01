Более тысячи россиян не отпразднуют Новый год: потери врага на 1 января

Россия продолжает давить на фронте несмотря на значительные потери. За прошедшие сутки ВСУ удалось уничтожить еще 1 060 оккупантов и сотни единиц вооружения.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Сказали "нет" вражеской нефти: СБУ впервые признала атаки на "теневой флот" России Какие потери России на войне? С начала полномасштабного вторжения ориентировочные потери россиян на войне составляют: личного состава – около 1 208 970 (+1 060) человек;

танков – 11 488 (+7);

боевых бронированных машин – 23 849 (+4);

артиллерийских систем – 35 678 (+36);

РСЗО – 1 587 (+1);

средств ПВО – 1 266 (+0);

самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 98 453 (+769);

крылатых ракет – 4 136 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 72 418 (+171);

специальной техники – 4 035 (+0). Потери России на 1 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ Недавние удары по врагу СБУ накануне Нового года обнародовала перечень самых успешных операций по итогам года. В частности, речь идет об ударах по "теневому флоту" России, что позволило сократить экспорт российской нефти.

В то же время операция "Паутина" летом 2025 года завершилась уничтожением 41 самолета стратегической авиации России.

СБС ВСУ поразили 10 объектов на временно оккупированных территориях. Среди целей были нефтебаза, база плавсредств, радиолокационная станция, места дислокации вражеских войск и подстанции.