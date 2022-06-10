Куча техники и почти 32 тысячи ликвидированных оккупантов: свежие потери врага
10 июня 2022 , 08:38Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия продолжает нести в Украине колоссальные потери. Только за минувшие сутки наши отважные воины ликвидировали 200 оккупантов.
По состоянию на утро 10 июня на войне против Украины погибло уже 31 900 российских военных. Кроме того, вражеская армия потеряла огромное количество техники.
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Потери врага по состоянию на 10 июня
- танков – 1409 единиц,
- боевых бронированных машин – 3450 единиц,
- артиллерийских систем – 712 единиц,
- РСЗО – 222 единицы,
- средств ПВО – 97 единиц,
- самолетов – 212 единиц,
- вертолетов – 178 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 единицы,
- крылатых ракет – 125 единиц,
- кораблей /катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2438 единиц,
- специальной техники – 54 единицы.