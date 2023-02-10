Свыше 700 оккупантов и еще с десяток боевых машин: потери врага по состоянию на 10 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
Россияне тысячами умирают во время штурмов украинских городов и сел на Востоке. Только за последние сутки защитники ликвидировали 730 российских военных.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 135 740 единиц живой силы. Кроме того, украинские защитники уничтожают технику врага.
К теме В Украине погибли более 20 российских генералов, – СМИ
Потери российской техники
- танков – 3 258 (+3);
- боевых бронированных машин – 6 471 (+3);
- артиллерийских систем – 2 251 (+7);
- РСЗО – 463;
- средств ПВО – 233 (+1);
- самолетов – 295;
- вертолетов – 286 (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 970 (+3);
- крылатых ракет – 796;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 126 (+5);
- специальной техники – 211.
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 10 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ
ВСУ продолжают уничтожать врага
Как отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки оккупантам изрядно насыпали. Так, авиация Сил обороны нанесла сразу 18 ударов по районам скопления живой силы и техники. Еще 4 удара зафиксировали по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Кроме того, удалось сбить 3 БпЛА врага. Речь идет, по предварительной информации, о 2 дронах типа "Орлан-10" и 1 "Орион".
Но это еще не все. Известно, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления оккупантов, 5 районов скопления живой силы, склад с боеприпасами, а также позицию ПВО захватчиков.
Но, несмотря на безумные потери, захватчики продолжают наступление и идут в атаку. За прошедшие сутки основные усилия по ведению наступления зафиксировали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Если говорить о районах, то речь идет о Кременной, Бахмуте, Авдеевке, Опытном, Марьинке и Угледаре. Кроме того, враги активно используют оперативно-тактическую, а также армейскую авиацию. Ею бьют по позициям наших защитников и защитниц.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили ряд атак. Враг отступил вблизи Гряниковки и Масютовки в Харьковской области, Стельмаховки и Дибровы в Луганской области, Федоровки, Красной Горы, Бахмута, Ивановского, Авдеевки, Красногоровки, Парасковеевки и Пречистовки в Донецкой области.