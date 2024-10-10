ВСУ "минуснули" еще более 1 тысячи оккупантов: потери врага 10 октября

10 октября 2024, 07:46
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Автор: Анастасия Лукашевская

Источник:

Генштаб

Силы обороны продолжают наносить врагу потери на разных участках фронта. За прошедшие сутки Россия потеряла в войне против Украины 1080 воинов.

При этом общие потери врага достигли более 665 тысяч оккупантов. Обновленную статистику опубликовал Генштаб ВСУ,

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Потери врага 10 октября

  • личного состава – около 665200 (+1080) человек,
  • танков – 8945 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 17765 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 19263 (+41) ед,
  • РСЗО – 1225 (+2) ед,
  • средства ПВО – 976 (+3) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16767 (+49),
  • крылатые ракеты – 2619 (+1),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26314 (+74) ед,
  • специальная техника – 3386 (+1).

Потери врага на 10 октября / Инфографика Генштаба