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24 Канал Новости Украины Более 1200 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 11 апреля
11 апреля, 07:35
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Более 1200 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 11 апреля

Ирина Марцияш
Основні тези
  • Потери российской армии за минувшие сутки составили 1210 военных.
  • С начала вторжения враг потерял около 930 210 человек и значительное количество техники.

ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1210 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 930210 (+1210) человек,
  • танков – 10580 (+1);
  • боевых бронированных машин – 22048 (+15);
  • артиллерийских систем – 25043 (+61);
  • РСЗО – 1360 (+1);
  • средств ПВО – 1127 (+0);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 335 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 32200 (+122);
  • крылатых ракет – 3145 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 43679 (+165);
  • специальной техники – 3798 (+2).


Потери врага на 11 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, что российская пехотная группа пыталась продвинуться вперед на Курщине.

Однако вместо прорыва попала в тщательно подготовленную засаду. Результат – пораженный личный состав и отсутствие шансов на отступление.