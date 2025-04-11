Более 1200 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 11 апреля

ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1210 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 930210 (+1210) человек,

танков – 10580 (+1);

боевых бронированных машин – 22048 (+15);

артиллерийских систем – 25043 (+61);

РСЗО – 1360 (+1);

средств ПВО – 1127 (+0);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 335 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 32200 (+122);

крылатых ракет – 3145 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 43679 (+165);

специальной техники – 3798 (+2).



Потери врага на 11 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, что российская пехотная группа пыталась продвинуться вперед на Курщине.

Однако вместо прорыва попала в тщательно подготовленную засаду. Результат – пораженный личный состав и отсутствие шансов на отступление.