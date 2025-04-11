11 апреля, 07:35
Более 1200 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 11 апреля
Основні тези
- Потери российской армии за минувшие сутки составили 1210 военных.
- С начала вторжения враг потерял около 930 210 человек и значительное количество техники.
ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1210 захватчиков.
Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 930210 (+1210) человек,
- танков – 10580 (+1);
- боевых бронированных машин – 22048 (+15);
- артиллерийских систем – 25043 (+61);
- РСЗО – 1360 (+1);
- средств ПВО – 1127 (+0);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 335 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32200 (+122);
- крылатых ракет – 3145 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 43679 (+165);
- специальной техники – 3798 (+2).
Потери врага на 11 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, что российская пехотная группа пыталась продвинуться вперед на Курщине.
Однако вместо прорыва попала в тщательно подготовленную засаду. Результат – пораженный личный состав и отсутствие шансов на отступление.