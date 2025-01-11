С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло значительное количество единиц различного рода техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 806500 (+1570) человек,

танков – 9751 (+10);

боевых бронированных машин – 20271 (+18);

артиллерийских систем – 21817 (+28);

РСЗО – 1260 (+0);

средств ПВО – 1042 (+1);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 21958 (+74);

крылатых ракет – 3017 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 33534 (+61);

специальной техники – 3692 (+3).

Потери врага на 11 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

