С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло значительное количество единиц различного рода техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 806500 (+1570) человек,
  • танков – 9751 (+10);
  • боевых бронированных машин – 20271 (+18);
  • артиллерийских систем – 21817 (+28);
  • РСЗО – 1260 (+0);
  • средств ПВО – 1042 (+1);
  • самолетов – 369 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 21958 (+74);
  • крылатых ракет – 3017 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 33534 (+61);
  • специальной техники – 3692 (+3).

Потери врага на 11 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ