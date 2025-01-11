З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 806500 (+1570) осіб,
- танків – 9751 (+10);
- бойових броньованих машин – 20271 (+18);
- артилерійських систем – 21817 (+28);
- РСЗВ – 1260 (+0);
- засобів ППО – 1042 (+1);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21958 (+74);
- крилатих ракет – 3017 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33534 (+61);
- спеціальної техніки – 3692 (+3).
Втрати ворога на 11 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ