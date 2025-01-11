З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління ворога у Світлодарську Донецької області

Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 806500 (+1570) осіб,

танків – 9751 (+10);

бойових броньованих машин – 20271 (+18);

артилерійських систем – 21817 (+28);

РСЗВ – 1260 (+0);

засобів ППО – 1042 (+1);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21958 (+74);

крилатих ракет – 3017 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 33534 (+61);

спеціальної техніки – 3692 (+3).

Втрати ворога на 11 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

