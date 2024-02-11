"Минус" 930 оккупантов и почти 80 единиц техники: колоссальные потери врага на 11 февраля

Украинские защитники в течение 718 дней дают отпор врагу в полномасштабной войне. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 930 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла 395 200 личного состава. Стоит добавить, что эти данные являются неточными, ведь подсчитать количество потерь противника в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальная статистика потерь России

За почти 2 года полномасштабной войны Россия потеряла:

личного состава – около 395 200 (+930) человек,

танков – 6 406 (+12),

боевых бронированных машин – 11 956 (+14),

артиллерийских систем – 9 475 (+16),

РСЗО – 981 (+0),

средства ПВО – 666 (+0),

самолетов – 332 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 257 (+22),

крылатые ракеты – 1 881 (+0),

корабли /катера – 24 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 12 592 (+13),

специальная техника – 1 513 (+1).



Потери врага по состоянию на 11 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск также нанесли удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 2 артиллерийским средствам и 1 РЛС противника.

ССО захватили опорный пункт врага

Подразделения ССО на днях провели сложнейшую спецоперацию "Говерла", в рамках которой захватили опорный пункт врага, который расположен на господствующей высоте. Это позволило улучшить положение Сил обороны.

В ССО отметили, что Силы обороны в течение нескольких месяцев не могли выбить врага с этих позиций. Поэтому спецназовцы спланировали детальную операцию по вытеснению врага.

Благодаря слаженной и профессиональной работе операторов ССО противник был выбит из опорного пункта, а двух горе-десантников противника было захвачено в плен. После проведения зачистки и установления полного контроля над опорным пунктом противника на высоту были заведены определенные подразделения Сил обороны,

– сообщили в ССО.

В сети также опубликовали кадры эффективной работы спецподразделений ССО. На них также показали российского пленного, который поразил своими абсурдными оправданиями. Когда украинские защитники поинтересовались, почему российский узник пошел воевать, то он заявил, что "хотел свободы". Оккупант собирался сбежать в Польшу, однако "что-то пошло не по плану".