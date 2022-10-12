Еще более 200 ликвидированных оккупантов: потери врага по состоянию на 12 октября

12 октября 2022 , 10:07
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Источник:

Генштаб ВСУ

Численность "второй армии мира" резко сокращается благодаря нашим защитникам. С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли уже более 63 тысяч своих солдат.

Как отметили в Генштабе ВСУ, за сутки количество захватчиков сократилось еще на 270 человек. Также у оккупантов стало меньше техники.

Стоит отметить За сутки Россия запустила по Украине почти 30 ракет: сколько удалось уничтожить украинской ПВО

Общие боевые потери противника составили:

  • личного состава – примерно ... человек;
  • танков – … единиц;
  • боевых бронированных машин – … единиц;
  • артиллерийских систем – … единиц;
  • РСЗО – … единица;
  • средства ПВО – … единиц;
  • самолетов – … единиц;
  • вертолетов – … единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – … единицы;
  • крылатые ракеты – … единиц;
  • корабли и катера – … единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – … единица;
  • специальная техника – … единицы.
 

 

Автор: Анастасія Кушпіт