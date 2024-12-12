Общие потери среди личного состава противника уже превысили более 750 тысяч вражеских солдат. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 758730 (+1390) человек,

танков – 9532 (+6);

боевых бронированных машин – 19644 (+28);

артиллерийских систем – 21072 (+5);

РСЗО – 1253 (+0);

средств ПВО – 1023 (+0);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 20111 (+0);

крылатых ракет – 2861 (+2);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 31127 (+54);

специальной техники – 3642 (+1).



Потери врага на 12 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ