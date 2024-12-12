Общие потери среди личного состава противника уже превысили более 750 тысяч вражеских солдат. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Погибли элитные военные и вагнеровцы: стало известно о потерях армии России в Сирии

Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 758730 (+1390) человек,
  • танков – 9532 (+6);
  • боевых бронированных машин – 19644 (+28);
  • артиллерийских систем – 21072 (+5);
  • РСЗО – 1253 (+0);
  • средств ПВО – 1023 (+0);
  • самолетов – 369 (+0);
  • вертолетов – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 20111 (+0);
  • крылатых ракет – 2861 (+2);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31127 (+54);
  • специальной техники – 3642 (+1).

Потери врага 12 декабря
Потери врага на 12 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ