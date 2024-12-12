Общие потери среди личного состава противника уже превысили более 750 тысяч вражеских солдат. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 758730 (+1390) человек,
- танков – 9532 (+6);
- боевых бронированных машин – 19644 (+28);
- артиллерийских систем – 21072 (+5);
- РСЗО – 1253 (+0);
- средств ПВО – 1023 (+0);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 20111 (+0);
- крылатых ракет – 2861 (+2);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 31127 (+54);
- специальной техники – 3642 (+1).
Потери врага на 12 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ