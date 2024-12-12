Загальні втрати серед особового складу противника вже перевищили понад 750 тисяч ворожих солдат. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 758730 (+1390) осіб,
  • танків – 9532 (+6);
  • бойових броньованих машин – 19644 (+28);
  • артилерійських систем – 21072 (+5);
  • РСЗВ – 1253 (+0);
  • засобів ППО – 1023 (+0);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20111 (+0);
  • крилатих ракет – 2861 (+2);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31127 (+54);
  • спеціальної техніки – 3642 (+1).

Втрати ворога 12 грудня
Втрати ворога на 12 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ