Загальні втрати серед особового складу противника вже перевищили понад 750 тисяч ворожих солдат. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 758730 (+1390) осіб,
- танків – 9532 (+6);
- бойових броньованих машин – 19644 (+28);
- артилерійських систем – 21072 (+5);
- РСЗВ – 1253 (+0);
- засобів ППО – 1023 (+0);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20111 (+0);
- крилатих ракет – 2861 (+2);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31127 (+54);
- спеціальної техніки – 3642 (+1).
Втрати ворога на 12 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ