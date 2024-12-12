Загальні втрати серед особового складу противника вже перевищили понад 750 тисяч ворожих солдат. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 758730 (+1390) осіб,

танків – 9532 (+6);

бойових броньованих машин – 19644 (+28);

артилерійських систем – 21072 (+5);

РСЗВ – 1253 (+0);

засобів ППО – 1023 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20111 (+0);

крилатих ракет – 2861 (+2);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 31127 (+54);

спеціальної техніки – 3642 (+1).



Втрати ворога на 12 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ